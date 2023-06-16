Японія приводить у бойову готовність протиракетну оборону через плани КНДР запустити супутник

10:52 29 травня Київ, Україна

У зв'язку з інформацією про запуск супутника з боку Північної Кореї, Японія ухвалила рішення про підвищення рівня бойової готовності своєї протиракетної оборони.

Зазначається, що Японія також попередила, що збиватиме будь-який снаряд, який загрожує її території після того, як Північна Корея повідомила Японію про запуск супутника між 31 травня та 11 червня.



КНДР у свою чергу заявила, що завершила будівництво свого першого військового супутника-розвідника, а лідер Кім Чен Ин схвалив останні приготування до запуску.



Як пише Reuters, цей супутник є частиною технологічної програми спостереження, що включає безпілотники, спрямовані на покращення здатності Північної Кореї вражати цілі у разі війни.