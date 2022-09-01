Японія планує подвоїти витрати на оборону

18:22 26 серпня Київ, Україна

Парламент Японії має намір схвалити найбільше збільшення видатків на оборону країни з часів Другої світової війни, пише агентство Bloomberg.

Наразі оборонний бюджет Японії становить близько 5,4 трлн японських ієн ($39,5 млрд). Уряд прем'єра Фуміо Кісіди розраховує подвоїти ці витрати за 5 років. Згідно з оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), так Японія опиниться на третьому рядку за цим показником, поступившись лише США та Китаю.



Агентство зазначає, що Токіо перейнявся питаннями безпеки через війну росії з Україною, загострення ситуації навколо Тайваню і частіших ракетних випробувань у Північній Кореї. Крім того, ці країни (рф, Китай і КНДР) мають ядерну зброю і є трьома найбільшими збройними силами у світі загальною чисельністю 5,5 млн осіб, тому сусідство з ними стає все більш небезпечним.



При цьому Сили самооборони Японії, якій заборонено мати армію за Конституцією, налічують близько 231 тисячі людей. Зараз влада країни шукає способи збільшити їхню чисельність, а також підвищити зарплати військовослужбовцям.



На початку серпня під час китайських навчань поблизу Тайваню щонайменше п'ять балістичних ракет КНР впали в економічній зоні Японії. Таке сталося вперше. Глава японського міноборони Нобуо Кісі заявив, що Китай створює "серйозну проблему" національній безпеці країни. А прем'єр Кісіда попередив, що острів знаходиться на передньому краї протистояння між КНР та США, і непередбачені обставини в Тайванській протоці матимуть «величезні наслідки» для Японії.



Країна сонця, що сходить, традиційно утримувала свій оборонний бюджет на рівні близько 1% валового внутрішнього продукту, покладаючись на «ядерну парасольку» США для підтримки власних можливостей відповідно до пацифістської Конституції. Але тепер ситуація змінилася і витрати зростатимуть.