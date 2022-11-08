Японія планує адаптувати ППО для перехоплення гіперзвукових ракет

17:55 07 листопада Київ, Україна

Японія має намір адаптувати свої керовані ракети земля-повітря для перехоплення гіперзвукової зброї, що розробляється Китаєм та росією.



Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на японський уряд.



Зазначається, що планується розпочати масове виробництво реконструйованих керованих ракет середньої дальності Type-03 до 2029 фінансового року після оновлення програмного забезпечення для їхніх пускових установок до 2026 фінансового року.



Як зазначив високопосадовець Сил самооборони, Японії з її нинішніми можливостями протиракетної оборони важко перехопити гіперзвукову зброю, розроблену для пересування непередбачуваними траєкторіями зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.



За його словами, есмінці Морських сил самооборони Японії Aegis, оснащені перехоплювачами Standard Missile-3, мають завдання уражати ракети, що наближаються, у зовнішній атмосфері. Якщо їм не вдасться їх перехопити, наземні перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 Повітряних сил самооборони протистоять атаці на нижньому рівні.



Повідомляється, що ракети Type-03 із дальністю стрільби в десятки кілометрів були прийняті на озброєння Сил самооборони Японії у 2003 році для перехоплення літаків. Ці ракети були вперше перероблені у 2017 році для боротьби з крилатими ракетами, що летять на низьких висотах із великою швидкістю.



Очікується, що під час нової модернізації буде покращено можливості ракет Type-03 щодо прогнозування траєкторії польоту гіперзвукової зброї, а також її виявлення та відстеження за допомогою радарів.