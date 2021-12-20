Японія скасовує бронювання нових рейсів через штам Omicron

12:35 01 грудень Київ, Україна

Міністерство транспорту заявило в середу, що Японія попросила авіакомпанії припинити приймати нові замовлення на вхідні рейси через побоювання поширення вірусу Omicron.



Оголошення було зроблено, коли влада оголосила, що вона виявила другу інфекцію новим штамом у мандрівника, що прибув, через день після підтвердження першого випадку.



"Ми попросили авіакомпанії припинити прийом усіх нових бронювань на вхідні рейси на один місяць, починаючи з 1 грудня", - сказав представник Міністерства транспорту, додавши, що це не вплине на наявні бронювання.



Також уряд Японії вже посилив свої прикордонні заходи, заборонивши в'їзд усім негромадянам із 10 південноафриканських країн.



Карантинні заходи також були жорсткішими для громадян та іноземних резидентів, які прибувають із ще кількох десятків країн і територій через побоювання щодо вірусу.



Японські офіційні особи заявили, що другий випадок захворювання на Омікрон був підтверджений у середу у мандрівника, який прибув з Перу, який в'їхав до країни минулого місяця.



Перший випадок, про який було оголошено у вівторок, стосувався чоловіка, який прибув із Намібії.



Зазначимо, що близько 77 відсотків населення країни наразі повністю вакциновано, і в середу почали робити ревакцинації людям, які отримали другу дозу не менше восьми місяців тому.