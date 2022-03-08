Японія обговорює зі США та ЄС ембарго на ввезення нафти з Росії

13:16 07 березень Київ, Україна

Уряд Японії веде зі США та європейськими країнами переговори про можливе ембарго на постачання сирої нафти з Росії.



Про це повідомило в понеділок, 7 березня, агентство Kyodo News із посиланням на урядові кола в Токіо.



Росія посідає 5 місце за обсягами нафти, що ввозиться до Японії.

"Ми не повинні думати, що це проблема когось іншого в Європі. Світовий порядок, який стосується також Азії, буде вражений", - заявив Кісіда.

За його словами, влада Японії уважно стежитиме за діями Росії та Китаю у зовнішній політиці.



Як відзначають японські ЗМІ, Токіо з великою ймовірністю перегляне відносини з Москвою в рамках нової Стратегії безпеки, яку планується ухвалити наприкінці поточного року. Зіткнувшись із російською агресією проти України, Токіо тепер не зможе називати Москву "партнером".