Японія не приєднається до НАТО, але зміцнить співробітництво в галузі безпеки - Кісіда

15:31 24 травня Київ, Україна





Про це сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Reuters.



Заява Кісіди пролунала після того, як раніше цього місяця посол Японії у США заявив про плани відкриття офісу Альянсу в Токіо для сприяння консультаціям у регіоні. Японія не планує приєднуватися до НАТО , але обговорює план Альянсу щодо відкриття офісу зв'язку в Токіо.Про це сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Reuters.Заява Кісіди пролунала після того, як раніше цього місяця посол Японії у США заявив про плани відкриття офісу Альянсу в Токіо для сприяння консультаціям у регіоні.



"Мені невідомо про жодне ухвалене рішення", - сказав він на засіданні парламенту з питання про відкриття офісу НАТО в Токіо.



Кісіда додав, що Японія не планує приєднуватися до Альянсу як постійний чи асоційований член.



Кісіда має намір взяти участь у саміті НАТО, який має відбутися у Литві в липні, повідомило інформаційне агентство Kyodo пізніше в середу з посиланням на офіційних осіб японського уряду.



Очікується, що на полях саміту Кісіда проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо обговорення плану Альянсу відкрити офіс зв'язку в Токіо.



За словами джерел, Кісіда та Столтенберг також, ймовірно, розроблять новий документ про співпрацю між Японією та НАТО у сфері безпеки, зокрема, у таких галузях, як космос та протидія дезінформації.



Kyodo зазначає, що в 2022 році Кісіда став першим прем'єр-міністром Японії, який приєднався до саміту НАТО, оскільки безпекове середовище стало складнішим на тлі вторгнення росії в Україну, а також через зростання військової могутності Китаю та його "самовпевненості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".