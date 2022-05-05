Японія не готова припинити імпорт російської нафти - ЗМІ

19:12 05 травня Київ, Україна

Японія залежить від імпорту російської нафти і не планує приєднатися до планів ЄС запровадити ембарго.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на агентство Кіодо.

"У Японії обмежені ресурси , і нам складно прямо зараз діяти разом з ЄС", - заявив японський міністр економіки Коїті Хагіуда.

На думку Коїті Хагіуда, у цій ситуації кожна країна має діяти, виходячи з власних сил, але Токіо хоче "рухатися в тому ж напрямку", що і президент США Джо Байден, який напередодні оголосив про відкритість США до нових санкцій проти росії та плани обговорювати цю тему з партнерами з G7.



Крім того, Хагіуда сказав, що з метою зниження своєї енергетичної залежності від росії Японія просить США наростити виробництво зрідженого природного газу, а в Токіо розглядають можливість видачі кредитів тим японським фірмам, які беруть участь в американських проєктах з виробництва зрідженого природного газу.



Повідомляється також, що Хагіуда провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм і обговорював підтримку енергетичної безпеки на тлі ситуації навколо України, а під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та радника з національної безпеки Японії Такео Акіба йшлося про співпрацю щодо санкцій проти росії за розв'язану нею війною в Україні.