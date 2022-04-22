Японія назвала Курили «незаконно окупованими росією»

12:36 22 квітня Київ, Україна

Вперше з 2003 року Японія офіційно назвала Південні Курили «незаконно окупованою» росією територією. Доповідь про зовнішню політику «Синя книга з дипломатії» з таким формулюванням 22 квітня представило японське Міністерство закордонних справ на засіданні уряду, пише агентство Kyodo.



"Щодо північних територій чітко зазначено, що вони були незаконно окуповані росією, ця жорстка позиція чітко позначена", - йдеться у публікації.



При цьому зараз переговори Японії та росії щодо мирного договору, який так і не був укладений після Другої світової війни, не мають перспектив, вважають у японському МЗС. 21 березня кремль відмовився від діалогу на цю тему через «недружню» політику Токіо та запровадження антиросійських санкцій.



Агентство зазначає, що раніше в адміністрації колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе сподівалися, що Пекіну вдасться вмовити москву повернутися до дотримання радянсько-японської декларації 1956 року, коли СРСР погодився повернути Японії острови Шикотан і Хабомаї, але тільки після укладання миру.



МЗС Японії щороку з 1957 року публікує «Синю книгу з дипломатії». Це свого роду довідник про становище країни у світі, дипломатичну ситуацію та її перспективи.



Про плани японської влади повернутися до жорсткої риторики про належність Курил стало відомо наприкінці березня. Рішення було пов'язане із війною в Україні.