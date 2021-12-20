Японія змінює законодавство задля припливу нової робочої сили

08:53 18 листопад Київ, Україна

Японія завжди вважалася однією з найбільш закритих країн для мігрантів, але в цей самий час країна зазнає колосальної нестачі робочої сили. У зв'язку з цим, уряд країни має намір дозволити з 2022 року трудовим мігрантам на певних робочих місцях залишатися на невизначений термін.



За законом, який набув чинності ще у 2019 році, категоріям «певних кваліфікованих робітників» у 14 секторах, таких як сільське господарство, догляд за хворими та санітарія, були надані візи, але перебування було обмежене п'ятьма роками. При цьому їм не дозволялося завозити до країни членів сім'ї.



Компанії - наймачі назвали такі обмеження несправедливими та економічно недоцільними, тому уряд шукав способів їх послабити.



Якщо зміни набудуть чинності, більшість працівників з В'єтнаму та Китаю зможуть продовжувати свої візи на невизначений термін та привезти із собою свої сім'ї.



Однак високопоставлений представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно підкреслив, що будь-яка така зміна не означатиме автоматичного набуття статусу постійного жителя, для чого буде потрібний окремий процес подання заяви.



«Скорочення працездатного населення стає глобальною проблемою для Японії, тому якщо країна хоче, щоб її розглядали як добрий варіант для іноземних робітників, їй необхідно заявити світові про належну структуру для прийняття робітників мігрантів», – резюмував новий законопроєкт директор аналітичного центру Тошихіро Менджу.



Згідно з офіційними даними, закон 2019 року мав залучити близько 345 000 осіб, з навичками «певної кваліфікованої праці», проте їхня міграція до країни коливалася на рівні близько 3000 на місяць, перш ніж з'явилася пандемія COVID-19 і кордони стали ще закритішими.



Зазначимо, на кінець 2020 року у Японії працювало 1,72 мільйона трудових мігрантів за загальної чисельності населення 125,8 мільйона осіб, що становить лише 2,5% працездатного населення.