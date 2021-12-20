Японія скасувала естафету олімпійського вогню

13:39 07 квітень Київ, Україна

Влада японського міста Осака прийняла рішення скасувати традиційну естафету олімпійського вогню через стрибок захворюваності коронавірусом.

Про це заявив губернатор префектури Осаки Хирофумі Йосимура.





Органи охорони здоров'я побоюються, що новий штам вірусу спровокує четверту хвилю інфекцій всього за 107 днів до початку Олімпійських ігор в Токіо, а вакцинація все ще перебуває на початковій стадії.

"Майже напевно цей мутантний штам дуже заразний з високою швидкістю передачі. Я прошу всіх жителів префектури Осака утримуватися від непотрібних виходів. Медична система знаходиться в дуже важкому становищі", - сказав він в телевізійних коментарях.

У середу префектура повідомила про 878 нових випадків зараження, що є рекордною кількістю другий день поспіль. Важкі випадки заповнили близько 70% лікарняних ліжок в регіоні.



Осака і сусідні префектури Хиого і Міягі почали в понеділок місячні цільові заходи ізоляції, щоб приборкати небезпечніший штам вірусу.



В останні дні кількість інфекцій в Осаці перевищила кількість інфекцій в Токіо, японській столиці, і набагато більшому місті. Проте кількість випадків захворювання в Токіо також має тенденцію до зростання: 555 нових випадків зараження в середу є максимальними з початку лютого.



Губернатор Токіо Юрико Койке заявила, що готується запровадити аналогічні екстрені заходи в столичному регіоні.