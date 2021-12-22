Японці випустили черевики, що імітують ходьбу босоніж

19:33 14 квітень Київ, Україна

Незвичайний аксесуар представив японський бренд одягу і взуття Midorikawa - це демісезонне взуття у вигляді босої людської ноги. Черевики випущені як для чоловіків, так і для жінок, вся колекція випущена в нюдових тонах.

"Відповідальна за реалістичне відчуття ходьби босоніж - фірмова гумова підошва Vibram. Сподіваємося, відчуття і справді буде реалістичним, а не таким, як сам дизайн", - прокоментували новинку партнери проєкту - компанія Vibram.

Черевики - демісезонні. У компанії обіцяють, що взуття, яке повністю імітує босу ногу, надійде в продаж в кінці літа.



Що стосується педикюру, то поки він доступний в червоному і бежевому кольорах. Про ціну взуття поки не повідомили.