Японці можуть виміряти рівень алкоголю в організмі за допомогою навушників

18:37 18 червня Київ, Україна

Винахідливість японців не має кордонів. Може тому саме Японія стала уособленням генія технологій. Як повідомило нещодавно видання EurekAlert!, спритні японські інженери створили навушники, які дозволяють встановити рівень алкогольного сп'яніння людини.

Фахівці обладнали пристрій датчиками парів етанолу. Останні реагують на алкоголь, а потім випромінюють світло різної інтенсивності, таким чином показуючи його рівень.

Крім цього, автори пристрою вважають, що так можна буде вимірювати і інші гази, які, виділяються через шкіру.

Більш того, дослідники говорять, що пристрій може бути корисним при діагностиці захворювань.

Навушники вже протестували троє чоловіків, які в ході експерименту вживали алкоголь протягом 2,5 години. Рівень етанолу вимірювали в проміжках часу.

Нагадаємо, в минулому році американська компанія Grado Labs випустила навушники, чашки яких виготовлені з марихуани. Вартість лімітованої моделі під назвою Hemp headphones склала 420 доларів.