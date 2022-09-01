Яхта російського олігарха за $50 млн "негативно спливла" біля берегів Італії

20:03 24 серпня Київ, Україна

На півночі Італії затонула 40-метрова яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна, співвласника холдингу «Кузбасрозрізвугілля» та голови ради директорів компанії «Крутрейд».



Судно йшло з Галліполі на заході Туреччини до Мілаццо на північному узбережжі Сицилії.



Екіпаж повідомив про попадання води через корму рано-вранці 20 серпня, після чого до My Saga була направлена берегова охорона. Рятувальне судно спробувало відбуксувати яхту на берег. Однак під час транспортування погодні умови погіршилися та яхта затонула.



Під час рятувальної операції судно було частково затоплено та нахилилося на правий борт. Усіх членів екіпажу врятовано, про постраждалих не повідомляється.

My Saga довжиною 39,4 метра була найбільшою яхтою, збудованою Monaco Yachting and Technologies у 2007 році. За даними SuperYacht Times,

яхта була куплена у 2022 році. Італійські ЗМІ вважають, що судно обійшлося Айвазяну як мінімум у $50 млн.

Геннадій Айвазян уникає публічності. Його ім'я фігурувало у скандалі з відмиванням грошей через естонську філію Swedbank. Через нього проходили підозрілі операції загальною сумою $6 млрд на користь юридичних осіб, контрольованих росіянами та вихідцями з пострадянських країн.



Шведська SVT і естонська газета Postimees з'ясували, що Айвазян був одним із власників компанії Carbo One, яка використала рахунки в Swedbank для виведення $1,58 млрд із росії.