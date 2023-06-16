Ядерні держави розгортають свої арсенали на тлі агресії росії

10:59 12 червня Київ, Україна





Дослідники зазначають, що у січні 2023 року з 12512 боєголовок приблизно 9576 перебували на складах для потенційного використання. Це на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.



Протягом цього періоду



За даними SIPRI, лідерами за кількістю розгорнутих боєголовок станом на січень 2023 року стали: Ядерні держави на тлі російської агресії проти України збільшують кількість розгорнутих ядерних боєголовок, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) Дослідники зазначають, що у січні 2023 року з 12512 боєголовок приблизно 9576 перебували на складах для потенційного використання. Це на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.Протягом цього періоду США збільшили кількість розгорнутих боєголовок з 1744 до 1770, росія — з 1588 до 1674. Загалом близько 2 тисяч боєголовок, переважна більшість з яких належать росії та США, перебували у стані підвищеної боєготовності – це означає оснащення ними ракет або розміщення на авіабазах стратегічної авіації.За даними SIPRI, лідерами за кількістю розгорнутих боєголовок станом на січень 2023 року стали:

США – 1770 (1744 у січні 2022-го);

росія – 1674 (1588);

Франція – 280 (280);

Великобританія – 120 (120).

При цьому Китай наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. За даними дослідників, йдеться про боєголовки, що знаходяться на зберіганні. При цьому SIPRI вважає, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським чи американським арсеналом.



SIPRI зазначає, що дев'ять ядерних держав, серед яких Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, росія, США та Франція, продовжують модернізацію ядерних арсеналів. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєння з ядерними арсеналами або придатними для їхнього використання.