Ядерна атака КНДР проти США чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма..
Про це повідомляє видання Politico.
Заява прозвучала за кілька годин після того, як Пхеньян випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету, що знову посилило напруженість у регіоні.
Про це повідомляє видання Politico.
Заява прозвучала за кілька годин після того, як Пхеньян випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету, що знову посилило напруженість у регіоні.
Адміністрація Байдена включила подібні формулювання до своєї Стратегії національної оборони, яку Пентагон опублікував минулого тижня.
США та Південна Корея заявили, що вони стурбовані недавніми ракетними запусками Пхеньяну.
Остін зазначив, що випробування "дестабілізують регіон" і закликав Пхеньян "припинити таку діяльність та розпочати серйозний діалог".
США та Південна Корея заявили, що вони стурбовані недавніми ракетними запусками Пхеньяну.
Остін зазначив, що випробування "дестабілізують регіон" і закликав Пхеньян "припинити таку діяльність та розпочати серйозний діалог".
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