Вибух у порту Туреччини: у Ердогана заявили про пошкодження 20% запасів продовольства
11:59 08 серпня Київ, Україна
Внаслідок вибуху в турецькому комерційному порту Дериндже 7 серпня було пошкоджено 20% запасів продовольства.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Управління зв'язків адміністрації президента Туреччини.
"Загальна ємність порту складає 95 тисяч тонн. У силосі, де стався вибух, вже було 75 тисяч тонн запасів. За попередніми оцінками, близько 20% (близько 15 тисяч тонн) цього запасу було пошкоджено", - йдеться у заяві.
Так, у відомстві спростували інформацію про знищення 8 мільйонів тонн запасів, яка поширювалася у турецьких ЗМІ.
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