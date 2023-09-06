Вибух у порту Туреччини: у Ердогана заявили про пошкодження 20% запасів продовольства

"Загальна ємність порту складає 95 тисяч тонн. У силосі, де стався вибух, вже було 75 тисяч тонн запасів. За попередніми оцінками, близько 20% (близько 15 тисяч тонн) цього запасу було пошкоджено", - йдеться у заяві.