Вибух у Нагірному Карабаху на бензосховищі: 68 загиблих та майже 300 поранених

08:56 27 вересня Київ, Україна

У Нагірному Карабаху внаслідок вибуху на бензосховищі, за останніми даними, загинуло 68 людей.



Про це повідомляє громадське телебачення Вірменії.



На вечір 26 вересня було встановлено особи лише 21 загиблого.



Згідно з інформацією ЗМІ, 290 осіб отримали поранення, і з них 168 людей було доставлено до вірменських медичних закладів. Важливо відзначити, що доля 105 осіб, як і раніше, залишається невідомою.



За даними видання, більшість постраждалих перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані.