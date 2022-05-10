Вибух на заводі "Газпрому" зумовив максимальне зростання цін на газ

20:30 06 серпня Київ, Україна

Через масштабне загоряння на заводі "Газпром переробки" в Уренгої, європейські ціни на газ зросли до максимуму, а об’єми його поставок, навпаки, скоротилися вдвічі.

Про це повідомляє "Коммерсант".

За даними видання, вартість палива росте на тлі потужного вибуху, який стався на цьому тижні на заводі "Газпрому" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.



Масштабне займання сталося в ніч на 6 серпня на заводі "Газпром переробки" в Уренгої. Анонімне джерело розповіло, що постраждало найбільше газопереробне підприємство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО).



Відразу після інциденту було зниження обсягів транзиту газу по газопроводу "Ямал - Європа": до кінця четверга поставки палива до Німеччини знизилися вдвічі - з двох до одного мільйона кубометрів.



За словами джерела, сировиною, яке використовується на заводі "Газпрому", є газовий конденсат з місцевих промислів, і тепер цим промислам доводиться спалювати незатребуваний конденсат, оскільки "виробничі технологічні установки заводу повністю зупинені".



Як стверджується, 80 відсотків російського газу, що йде на експорт, видобувається саме в ЯНАО, і тепер весь цей обсяг опинився під загрозою. Великих збитків завдано і екології: відбулися великі викиди продуктів згоряння газового конденсату, газу і нафти. На сьогодні керівництво "Газпрому" заборонило поширювати будь-яку інформацію про цю ситуацію без узгодження. Причини вибуху встановлюються.