Вибух на заправці в Махачкалі: 12 загиблих та 70 поранених, в тому числі діти

11:30 15 серпня Київ, Україна

Вибух на автозаправці в Махачкалі пізно ввечері, 14 серпня, забрав життя 12 людей і залишив 70 пораненими. Серед загиблих двоє дітей.



Внаслідок вибуху спалахнуло понад 10 автомобілів. Вогонь перекинувся на найближчі житлові будинки.



За попередніми даними, більшість загиблих і постраждалих - роззяви, які зібралися подивитися на пожежу, що починалася в автосервісі. Якоїсь миті стався сильний вибух.

Наразі у лікарні перебувають 10 постраждалих дітей, проте їхня кількість збільшуватиметься.