Вибух на військовій базі у Канаді: 10 постраждалих

10 людей поранено внаслідок вибуху на військовій базі «Комокс», яка належить канадським військовим. Стан постраждалих - від середнього до тяжкого ступеня. Пригода сталася о 9-й ранку за тихоокеанським часом на острові Ванкувер, що в канадській провінції Британська Колумбія.

Капітан бази Бред Літтл повідомив, що причиною вибуху став побутовий газ, а не боєприпаси, як можна було б подумати. Місце вибуху – будівля однієї з казарм, що не використовується, де на момент події проводилися ремонтні роботи.

Після вибуху на базу прибула санавіація, карети швидкої допомоги та бригада інтенсивної терапії. Як стало відомо, шестеро постраждалих отримали медичну допомогу на місці, трьох забрали до лікарні у стані середньої тяжкості, а одного потерпілого у тяжкому стані відвезли гелікоптером.

Причини вибуху з'ясовуються. Відомо, що будинок дуже пошкоджений. Розслідування покаже, чому газ вибухнув і хто в цьому винен. Усі постраждалі отримають компенсацію.