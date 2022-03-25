У Женеві почалися переговори Вірменії та Азербайджану

20:08 30 жовтня Київ, Україна

Почався процес відновлення переговорів між главами МЗС Вірменії та Азербайджану щодо військового конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прессекретарка МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

"Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян зустрічається з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим", - повідомила вона.

Нагадаємо, 27 вересня знову спалахнув конфлікт через невизнаний Нагірний Карабах. Країни двічі порушували мирні угоди. 26 жовтня розпочав діяти новий режим припинення вогню, але обидві країни заявили про недотримання домовленостей противниками. Глави США, Росії та Франції закликали країни відновити переговори.