Виявлений в Південній Америці штам коронавірусу Лямбда знайшли вже в 29 країнах

11:44 17 червня Київ, Україна

Мимоволі виникає питання: а чи вистачить алфавіту для імен нових мутацій коронавірусу? Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про те, що новий штам COVID-19, який отримав назву Лямбда, виявили в 29 країнах, головним чином - в Південній Америці, де, як передбачається, він і виник спочатку.

У ВООЗ відзначили, що штам Лямбда, вперше зареєстрований в Перу, 14 червня був визнаний "варіантом, що викликає інтерес" в зв'язку з його "підвищеною поширеністю" в Південній Америці.

За даними влади Перу, Лямбда набув широкого поширення в цій країні, і 81% всіх випадків COVID-19, виявлених з квітня 2021 року, було викликано саме цим штамом.

У Чилі цей штам був виявлений в 32% всіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Гамма, вперше зафіксованому в Бразилії. Про підвищену поширеність нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину і Еквадор.

Штам Лямбда, за даними ВООЗ, містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл. Однак, даних про новий штам поки недостатньо. Для більш повного розуміння штаму Лямбда потрібні додаткові дослідження.

На відміну від "варіантів, які викликають стурбованість", про які часто пишуть світові ЗМІ, "варіанти, що викликають інтерес", відслідковуються медичними організаціями, проте поки не визначені як варіанти, які несуть значну загрозу для громадської охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу Дельта, вперше виявлений в Індії, вже поширився в 74 країнах.