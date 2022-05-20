Виведення військ США з Афганістану призвело до "ефекту доміно" - Меркель

20:59 16 серпня Київ, Україна

Події в Афганістані - це трагедія не тільки для самої країни, але і для всього світу. Західна коаліція зазнала поразки і зараз потрібно зосередитися на порятунку людей.
 
Про це Меркель заявила під час виступу на засіданні керівництва Християнсько-демократичного союзу в понеділок, 16 серпня, повідомляє Вild.
"Ми переживаємо гіркі часи, тепер ми повинні зосередитися на порятунку!" - сказала канцлерка ФРН, коментуючи ситуацію в Афганістані.
При цьому Меркель визнала, що зараз безпека евакуації людей з аеропорту Кабула залежить тільки від американських військових.

Канцлерка відзначила, що виведення військ США привело до "ефекту доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.
"Ми хотіли побудувати країну з демократичною структурою, нам це не вдалося. Між афганськими збройними силами і народом не було зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", - заявила Меркель.
Канцлерка Німеччини зазначила, що тепер варто звернути увагу і на інше: "Чого можна досягти подібними втручаннями? Як ми можемо впроваджувати політичні порядки в інших країнах?"
"Рішення про виведення військ викликало нову динаміку. Для багатьох, хто вірив в демократію і свободу, перш за все жінок, це сумний результат", - підкреслила вона.
Меркель також підкреслила, що тепер треба убезпечити якомога більше людей.