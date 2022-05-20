Виведення військ США з Афганістану призвело до "ефекту доміно" - Меркель

20:59 16 серпня Київ, Україна

Події в Афганістані - це трагедія не тільки для самої країни, але і для всього світу. Західна коаліція зазнала поразки і зараз потрібно зосередитися на порятунку людей.

Про це Меркель заявила під час виступу на засіданні керівництва Християнсько-демократичного союзу в понеділок, 16 серпня, повідомляє Вild.

"Ми переживаємо гіркі часи, тепер ми повинні зосередитися на порятунку!" - сказала канцлерка ФРН, коментуючи ситуацію в Афганістані.

При цьому Меркель визнала, що зараз безпека евакуації людей з аеропорту Кабула залежить тільки від американських військових.



Канцлерка відзначила, що виведення військ Канцлерка відзначила, що виведення військ США привело до "ефекту доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичною структурою, нам це не вдалося. Між афганськими збройними силами і народом не було зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", - заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що тепер варто звернути увагу і на інше: "Чого можна досягти подібними втручаннями? Як ми можемо впроваджувати політичні порядки в інших країнах?"

"Рішення про виведення військ викликало нову динаміку. Для багатьох, хто вірив в демократію і свободу, перш за все жінок, це сумний результат", - підкреслила вона.

Меркель також підкреслила, що тепер треба убезпечити якомога більше людей.