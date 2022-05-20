Виведення військ США з Афганістану призвело до "ефекту доміно" - Меркель

Події в Афганістані - це трагедія не тільки для самої країни, але і для всього світу. Західна коаліція зазнала поразки і зараз потрібно зосередитися на порятунку людей.
Про це Меркель заявила під час виступу на засіданні керівництва Християнсько-демократичного союзу в понеділок, 16 серпня, повідомляє Вild.
При цьому Меркель визнала, що зараз безпека евакуації людей з аеропорту Кабула залежить тільки від американських військових.
Канцлерка відзначила, що виведення військ США привело до "ефекту доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.
Канцлерка Німеччини зазначила, що тепер варто звернути увагу і на інше: "Чого можна досягти подібними втручаннями? Як ми можемо впроваджувати політичні порядки в інших країнах?"
Меркель також підкреслила, що тепер треба убезпечити якомога більше людей.
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