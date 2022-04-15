Виступив за повернення Криму Україні - сів на 4 роки. Нові закони РФ

18:57 18 листопада Київ, Україна

Відповідно до прийнятого російською Держдумою закону, тепер публічні заклики до відчуження території Росії прирівнюються до екстремізму, і за це загрожує кримінальна відповідальність.



Про це повідомляється на сайті парламенту РФ.



Документ підготували на виконання прийнятих влітку поправок до Конституції.



Відповідно до закону, якщо публічні заклики вчинені вперше, то особі загрожуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:



для громадян - від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,



для посадових осіб - від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,



для юридичних осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



При повторному порушенні піде кримінальна відповідальність (за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). При цьому штрафи підвищуються від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, свободи за цією статтею можуть позбавити на термін до чотирьох років.



Підвищені розміри штрафів передбачені для випадків, коли публічні заклики здійснені з використанням ЗМІ, інтернету або інших інформаційно-телекомунікаційних або електронних мереж:



для громадян - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,



для посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,



для юридичних осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





До Кримінального кодексу також вводиться нова стаття 280.2 ("Порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). У ній передбачається кримінальна відповідальність за відчуження частини території РФ або інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності (за винятком робіт з визначення меж із суміжними державами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.



У липні Держдума схвалила в трьох читаннях поправки до закону, за яким відчуження території Росії прирівнюється до екстремізму (наприклад, повернення анексованого Криму Україні). Цей закон також прийнятий на виконання прийнятих влітку поправок до Конституції РФ, де з'явився новий пункт 2.1. У ньому сказано, що "дії (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону Російської Федерації з суміжними державами), спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".