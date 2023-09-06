Виставка "Російські військові злочини" відкрилася у столиці Словаччини

19:32 25 серпня Київ, Україна

У столиці Словаччини, Братиславі, у День Незалежності України відкрилася виставка "Російські військові злочини". Виставку організовано Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України та Посольством України у Словацькій Республіці. Вона триватиме до 30 серпня у замку Братиславський Град.



Про це УНН повідомили в Офісі Президента.



На виставці представлені фотографії, відеоролики та свідчення очевидців звірств, здійснених російською армією в Україні. Серед експонатів - фотографії загиблих мирних жителів, кадри зруйнованих будинків та міст, а також розповіді людей, які пережили окупацію.



Відкриття виставки відвідали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та інші офіційні особи.



У своєму відеозверненні на відкритті виставки президент Зеленський закликав увесь світ до єдності у боротьбі з російською агресією.