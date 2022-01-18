Китайська ракета, що вийшла з-під контролю, може впасти на житлові райони

14:12 05 травень Київ, Україна

Ракета -носій Long March 5B китайського виробництва, яка вийшла з-під контролю після старту, вже 8-10 травня може впасти на Землю і завдати шкоди.

Про це 5 травня повідомив представник Пентагону Майк Ховард, передає CNN.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначене тільки за кілька годин до нього", - сказав він.

Також він зазначив, що в цей момент, у зв'язку з ситуацією, що склалася, Пентагон уважно стежить за її траєкторією руху, і не виключено, що її уламки можуть впасти на Землю.

"Дізнатися, де саме вона впаде, поки що неможливо" - відзначили в Пентагоні.

Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.