Китайська ракета, що вийшла з-під контролю, може впасти на житлові райони
14:12 05 травень Київ, Україна
Ракета
-носій Long March 5B китайського
виробництва, яка вийшла з-під контролю після старту, вже 8-10 травня може впасти на Землю і завдати шкоди.
Про це 5 травня повідомив представник Пентагону Майк Ховард, передає CNN.
"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначене тільки за кілька годин до нього", - сказав він.
Також він зазначив, що в цей момент, у зв'язку з ситуацією, що склалася, Пентагон уважно стежить за її траєкторією руху, і не виключено, що її уламки можуть впасти на Землю.
"Дізнатися, де саме вона впаде, поки що неможливо" - відзначили в Пентагоні.
Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.
«Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8-м і 10-м травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль на годину (близько 29 тис. км на годину - ред.) І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, то не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль», - сказав телеканалу CNN науковець з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.
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