Вибори в Сирії: перемогу здобув чинний глава держави

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У Сирії завершилися вибори президента, з 95,1% голосів виборців перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.

Про це повідомив у четвер, 27 травня, голова парламенту країни Хаммуда Сабаг, повідомив телеканал Al Ekhbariya.



Суперники Асада, колишній депутат парламенту від партії соціалістів-юніоністів Абдалла Саллюм Абдалла і представник патріотичної опозиції Махмуд Ахмед Мураі, отримали відповідно по 1,5% і 3,3% голосів.

"Явка виборців склала 78%, у волевиявленні взяли участь понад 14 мільйонів громадян", - зазначив Сабаг.

Таким чином, Башар Асад, який керує Сирією з 2000 року, залишається її президентом ще на сім років - до 2028 року.



Нагадаємо, голосування на президентських виборах в Сирії відбулося 26 травня. В той день роботу 12 тисяч виборчих дільниць продовжили на п'ять годин у зв'язку з високою явкою.