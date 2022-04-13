Вибори в Держдуму: Путін намагатиметься зміцнити авторитарний режим за допомогою масових фальсифікацій

20:54 15 липня Київ, Україна

Щоб забезпечити конституційну більшість «Єдиної Росії» в Держдумі, Путін прийняв рішення про максимальне застосування адмінресурсу і фальсифікації результатів голосування.

Про це йдеться в доповіді «Державна Дума Російської Федерації-2021: черговий крок до зміцнення кремлівського автократичного режиму», підготовленій Центром оборонних реформ.

Кремль боїться реальної політичної конкуренції та усвідомлює втрату легітимності всередині країни, що прискорює його рух в бік згортання демократії, наближаючи до середньоазіатських диктаторських режимів.



Проаналізувавши зміни в російському виборчому законодавстві, експерти відзначили низку норм, які спрямовані на:



- фальсифікацію результатів виборів на користь «партії влади»;



- зниження рівня політичної конкуренції та створення перешкод для опонентів «Єдиної Росії»;



- позбавлення 9 млн росіян пасивного виборчого права.



Також зміни у виборчому законодавстві призвели до скорочення кількості партій, які мають право брати участь у виборах до Держдуми, з 74 до 30. Фактично, сучасне російське виборче законодавство є ще більш суворим і антинародним, ніж за часів СРСР, відзначається в доповіді.



Нинішня кампанія відрізнятиметься від кампанії 2016 року відсутністю «ефекту Криму» і більш соціальним порядком денним, продиктованим погіршеною соціально-економічною та епідеміологічною ситуацією в РФ. Крім того, продовжується падіння рейтингів «Єдиної Росії». Незважаючи на це, Путін прийняв рішення про максимальне застосування адмінресурсу і фальсифікації результатів голосування для того, щоб забезпечити проходження в Держдуму як мінімум 350 представників «Єдиної Росії», що складе конституційну більшість. Однак залишається інтригою ступінь легітимності самих виборів серед російських еліт і суспільства в цілому.



У разі, якщо передвиборча ситуація буде розвиватися не за сценарієм Кремля або виникнуть побоювання дестабілізації суспільно-політичної обстановки через масові протести проти фальсифікації виборів, Путін може прийняти рішення про перенесення дати голосування, говориться в доповіді. Такі сценарії обговорюються в Кремлі і лобіюються представниками силового блоку з найближчого оточення Путіна.



Якщо адміністративний і силовий апарати виконають поставлені завдання і «Єдина Росія» шляхом фальсифікацій отримає конституційну більшість в Держдумі - автократичний режим Путіна отримає додаткові можливості для свого зміцнення.