Вибори в Чорногорії закінчилися ДТП

У Никшичі - другому за чисельністю населення місті в Чорногорії, автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували прогнозовану перемогу опозиції на парламентських виборах.
Трьох людей шпиталізували, а інших учасників ДТП з легкими тілесними ушкодженнями відпустили додому.
Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на кільцевій розв'язці неподалік від автовокзалу. Попередньо, до приїзду поліції очевидці "вдалися до самосуду" та напали на ймовірного винуватця аварії.
У той же час, за результами 96,4% оброблених бюлетенів, лідером голосування виявилася правляча Демократична партія соціалістів, яка зібрала 35,1% голосів, і опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії", яка поки що має 32,6%. Екзит-пол прогнозував, що перемогу отримає опозиція.
У виборах у Чорногорії взяли участь близько 410 тисяч громадян. Виборчий день пройшов спокійно, за винятком незначних порушень на самих виборчих дільницях. Виборці обирали між шістьма коаліціями та п'ятьма партіями.
Трьох людей шпиталізували, а інших учасників ДТП з легкими тілесними ушкодженнями відпустили додому.
Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на кільцевій розв'язці неподалік від автовокзалу. Попередньо, до приїзду поліції очевидці "вдалися до самосуду" та напали на ймовірного винуватця аварії.
У той же час, за результами 96,4% оброблених бюлетенів, лідером голосування виявилася правляча Демократична партія соціалістів, яка зібрала 35,1% голосів, і опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії", яка поки що має 32,6%. Екзит-пол прогнозував, що перемогу отримає опозиція.
У виборах у Чорногорії взяли участь близько 410 тисяч громадян. Виборчий день пройшов спокійно, за винятком незначних порушень на самих виборчих дільницях. Виборці обирали між шістьма коаліціями та п'ятьма партіями.
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