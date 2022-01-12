Вибори в Чорногорії закінчилися ДТП

06:29 31 серпень Київ, Україна

У Никшичі - другому за чисельністю населення місті в Чорногорії, автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували прогнозовану перемогу опозиції на парламентських виборах.

Трьох людей шпиталізували, а інших учасників ДТП з легкими тілесними ушкодженнями відпустили додому.

Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на кільцевій розв'язці неподалік від автовокзалу. Попередньо, до приїзду поліції очевидці "вдалися до самосуду" та напали на ймовірного винуватця аварії.

У той же час, за результами 96,4% оброблених бюлетенів, лідером голосування виявилася правляча Демократична партія соціалістів, яка зібрала 35,1% голосів, і опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії", яка поки що має 32,6%. Екзит-пол  прогнозував, що перемогу отримає опозиція.

У виборах у Чорногорії взяли участь близько 410 тисяч громадян. Виборчий день пройшов спокійно, за винятком незначних порушень на самих виборчих дільницях. Виборці обирали між шістьма коаліціями та п'ятьма партіями.