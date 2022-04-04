Вибори президента Сербії. Ставленик москви - Вучич оголосив себе переможцем

09:07 04 квітня Київ, Україна

Увечері 3 квітня президент Сербії Олександр Вучич оголосив себе переможцем після парламентських та президентських виборів. У телевізійній промові Вучич повідомив, що у першому турі голосування його підтримало 2,245 млн громадян, що становить близько 60% голосів.

Про це пише DW.



Також, згідно з результатами екзит-полу, Сербська прогресивна партія Вучича має всі шанси зберегти більшість у парламенті.



На тлі невизначеності, викликаної війною росії проти України, Вучич, який вважається популістом, зумів позиціонувати себе як гаранта стабільності, пише інформагентство AFP. Війна в Україні суттєво затьмарила виборчу кампанію у Сербії. Такі першочергові питання, як захист навколишнього середовища та корупція, відійшли на другий план.



Головним суперником Вучича був колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримувала проєвропейська опозиція.



Вучич консолідував свою владу після вступу на посаду президента у 2017 році. Критики звинувачують його в авторитарних проявах та проблематичному відношенні до свободи друку.



За даними екзит-полу, який провели Ipsos та Центр за вільні вибори та демократію (CeSID), Вучич отримав 59,8% голосів виборців.