Вибори президента Іраку під питанням через бойкот і відсторонення кандидата

12:11 07 лютий Київ, Україна

Заплановане парламентом Іраку голосування щодо обрання нового національного президента у понеділок було поставлено під сумнів після того, як ключові фракції оголосили бойкот, а лідера було відсторонено судом.



Ірак, майже через чотири місяці після загальних виборів так і не обрав нового прем'єр-міністра.



Голосування за главу держави — пост із чотирирічним мандатом, який на цей момент обіймає представник іракської курдської меншини Бархам Салех — було призначено опівдні (09:00 за Гринвічем).



Найбільший парламентський блок, очолюваний впливовим політичним діячем і мусульманським шиїтським священнослужителем Муктадою Садром і має 73 місця, першим оголосив бойкот у суботу.



У неділю за ним пішла Коаліція за суверенітет, що складається з 51 члена, на чолі із союзником Садра, спікером парламенту Мохаммедом аль-Халбуссі.



Потім 31-місна Демократична партія Курдистану (ДПК) оголосила, що також не братиме участі у голосуванні, щоб «продовжити консультації та діалог між політичними блоками».



Інший ключовий блок, Рамки співпраці, що об'єднує кілька партій шиїтів, також заявив, що засідання не повинно відбутися, пославшись на політичні потрясіння після жовтневих виборів.



Інтенсивні переговори між політичними групами з того часу не змогли сформувати парламентську коаліцію більшості, щоб призначити нового прем'єр-міністра, який змінить Мустафу аль-Кадемі.



Заяви про корупцію

Процес президентських виборів ще більше заплутався у неділю, коли Верховний Суд Іраку тимчасово усунув з посади головного суперника Салеха, 68-річного Хошіяра Зібарі.



Суд процитував звинувачення у корупції проти Зібарі, колишнього міністра закордонних справ від ДПК, які він заперечує.



«Я не був засуджений жодним судом», — сказав Зібарі в телевізійному інтерв'ю в п'ятницю, коли знову випливли звинувачення, а також прогнози, що він скине Салеха.



Чинний Салех, ще один лідер приблизно з 25 кандидатів, представляє головного суперника ДПК в Іракському Курдистані, Патріотичний союз Курдистану (ПСК).

Верховний Суд заявив, що він «тимчасово» усунув Зібарі з посади після отримання скарги від законодавців про те, що його кандидатура «неконституційна» через звинувачення у хабарництві.



Заявники послалися на його звільнення парламентом з посади міністра фінансів у 2016 році «за звинуваченнями, пов'язаними з фінансовою та адміністративною корупцією».



Державні кошти у розмірі 1,8 мільйона доларів нібито були спрямовані на оплату авіаквитків для його особистої охорони.



У скарзі також згадуються принаймні дві інші судові справи, пов'язані з ним, у тому числі коли він тривалий час був міністром закордонних справ Іраку після падіння режиму диктатора Саддама Хусейна під час вторгнення під керівництвом США у 2003 році.



Відстрочка президентських виборів посилить політичні проблеми Іраку. Протягом 15 днів після обрання нового президента Ірак має обрати прем’єр-міністра. Прем'єр-міністр, за політичною традицією мусульманина-шиїта, має місяць, щоб сформувати свій уряд.



Але в той час, як блок Садра стверджує, що у нього може бути достатньо місць для «уряду національної більшості», Координаційні рамки звернулися до Верховного Суду з проханням визнати їхній блок як більшість.



Верховний Суд країни відхилив їхню вимогу, заявивши, що не може ухвалити рішення зараз, оскільки парламентські блоки можуть змінитися.