Вибори президента Франції. Головні кандидати

У президентських перегонах у Франції беруть участь чинний центрист Еммануель Макрон, і одинадцять претендентів від вкрай лівих до вкрай правих. Два найсильніші кандидати у недільному першому турі виходять у другий тур 24 квітня.

Ключові пропозиції основних претендентів.44 роки, чинний центрист, голова партії «Республіка у русі»Україна: Макрон був в авангарді міжнародних переговорів про підтримку України в умовах війни та запровадження санкцій проти росії. Макрон обіцяє продовжувати вкладати кошти у французькі збройні сили та «значно» зміцнювати можливості та співпрацю європейських збройних сил.Економіка: Макрон обіцяє «повну зайнятість» після того, як рівень безробіття знизився протягом його президентського терміну у 2017–2022 роках до найнижчого рівня за покоління. Він хоче поступово підвищити пенсійний вік із 62 до 65 років та збільшити мінімальну місячну пенсію.Енергетика: він обіцяє побудувати шість ядерних реакторів нового покоління, розвивати сонячну енергію та вітрові електростанції у морі.Імміграція: Макрон наполягає на зміцненні зовнішніх кордонів європейської безпаспортної зони та створенні нової сили для кращого контролю за національними кордонами. Він обіцяє прискорити опрацювання заяв про надання притулку та посвідки на проживання та депортувати тих, хто не відповідає вимогам.53 роки, ультраправий лідер партії "Національне об'єднання".Україна: Марін Ле Пен налагодила зв'язки з москвою, отримавши кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку у 2014 році та зустрівшись із путіним у 2017 році. Вона визнала, що вторгнення росії в Україну "частково" змінило її думку про путіна, заявивши, що він був "неправильним". Вона каже, що підтримує український народ, і біженці мають вітатись.Імміграція: у плани Ле Пен входить припинення політики возз'єднання сімей, надання соціальної допомоги лише французам та депортація іноземців, які залишаються безробітними більше року, та інших мігрантів, які в'їхали нелегально.Економіка та енергетика: Вона обіцяє знизити податки на енергію та товари першої необхідності. Вона хоче зберегти мінімальний пенсійний вік на рівні 62 років та підвищити мінімальну пенсію. Вона пообіцяла демонтувати вітряні електростанції та інвестувати в атомну та гідроенергетику.Політика щодо мусульман: Ле Пен пообіцяла прийняти закон, який забороняє мусульманам носити хіджаби у всіх громадських місцях, а також оголосити поза законом заходи та фінансування, які, як вважається, поширюють «ісламізм»., 70 років, крайній лівоцентрист.Україна: Меланшон називав росію «партнером», навіть коли європейські уряди щосили намагалися знайти способи запобігти російському вторгненню в Україну. Зараз він підтримує український «опір» та росіян, які борються з тим, що він називає «диктатурою» у своїй власній країні.Економіка: Меланшон обіцяє підняти у Франції мінімальну заробітну плату та мінімальну пенсію, а також знизити пенсійний вік до 60 років. Він хоче поновити податок на багатство.Клімат та енергія: він обіцяє внести до Конституції «зелене правило», яке закликає не використовувати більше ресурсів, ніж може заповнити природа, і покласти край інтенсивному землеробству. Він прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 замість поточної мети в 40%. Він хоче, щоб держава зафіксувала ціни на енергію та продукти харчування, і обіцяє поступово відмовитися від ядерної енергії та натомість прагнути до 100% відновлюваної енергії.63 роки, ультраправий колишній телеведучий, неодноразово судимий за ненависницькі висловлювання.Україна: Земмур спочатку був прихильником «союзу» з росією і одного разу вголос побажав «французького путіна». Це було до вторгнення росії до України, яке він засудив. Спочатку він сказав, що хотів би, щоб українські біженці залишалися в Польщі, але пізніше підтримав надання їм віз, якщо мають зв'язки з Францією. Земмур хоче, щоб Франція вийшла з-під військового командування НАТО.Імміграція: він хоче, щоб статус притулку був обмежений не більше ніж 100 людьми на рік порівняно з приблизно 54 000 торік. Він скасує соціальну допомогу для неєвропейських іноземців, заборонить імміграцію для возз'єднання сімей, створить збройні сили берегової охорони, щоб зупинити прибуття морем, і депортує всіх мігрантів, які в'їжджають без дозволу.Політика щодо мусульман: Земмур хоче заборонити носіння мусульманських хусток у всіх громадських місцях, заборонити будівництво великих мечетей та іноземне фінансування мусульманської віри. Він пропонує обмежити імена, які батьки можуть давати своїм новонародженим, де-факто заборонивши багато імен, які використовуються французькими мусульманами.Економіка та енергетика: Він пообіцяв знизити податки для підприємств, незаможних, пенсіонерів з маленькими пенсіями та видати сім'ям надбавки за дітей, народжених у сільській місцевості. Він хоче підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років до 2030 року. Він сказав, що покладе край усім вітряним електростанціям, і пообіцяв розвивати атомну енергетику.54 роки, кандидат від консервативної Республіканської партіїУкраїна: Пекресс засудила вторгнення путіна та наполягав на жорстких санкціях проти росії.Політика щодо мусульман: вона хоче заборонити носіння мусульманських головних хусток молодими дівчатами та у спортивних клубах. Вона також хоче заборонити буркіні, купальник, який носять консервативні мусульмани, щоб покрити все тіло в басейнах.Імміграція: Pecresse планує встановити імміграційні квоти. Житлові та сімейні пільги надаватимуться іноземцям лише через п'ять років після їхнього легального прибуття до країни. Тим, хто в'їхав без попереднього дозволу, дозвіл на проживання не буде надано.Економіка та енергетика: вона обіцяє підняти зарплату працівникам з низьким та середнім рівнем доходу на 10% та знизити податки на підприємства та робітників. Вона хоче підвищити пенсійний вік з 62 до 65 років до 2030 року. Вона обіцяє розвивати атомну енергетику та відновлювані джерела енергії, але з обмеженнями на вітрові електростанції.