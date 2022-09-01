Ви повинні захищати свій будинок, - Джошуа засудив війну росії проти України

Британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа поділився думкою про вплив повномасштабної війни України з росією.

За словами британця, він не знає, як бойові дії можуть вплинути на українця.

"Якби я був на його місці, то це вплинуло б на мене. Я не знаю, які б це були емоції, і як би я впорався з ними. Але знаю точно, що це було б важко".

Джошуа заявив, що поважає Усика за його поведінку.

"Я ніколи не переживав нічого подібного і гадки не маю, які б могли бути наслідки для мене. Я поважаю Усика за все, що він зробив. Сто відсотків. Ви повинні захищати свій будинок. Це така ганьба, що цивільні особи страждають від війни”.

Британець додав, що також став би на захист свого будинку.

"Я думаю, що вчинив би, так само, як і він. Не як боксер чи воїн, а як звичайна людина, яка бореться за свою спільноту. Це те, що ви повинні робити на війні, чи не так? Захищати свій дім", - наводить слова Джошуа Daily Mail.

Нагадаємо, реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome. Усик під час бою з Джошуа планує зібрати мільйон доларів на потреби ЗСУ.