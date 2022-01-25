ВПС і ВМС Ірану почали масштабні навчання

18:08 10 вересень Київ, Україна

На півдні Ірану стартували навчання військово-повітряних і військово-морських сил "Zolfaqar-99" в Оманській затоці.

Девіз військових навчань - "Стійка безпека під егідою стримувальної сили".

"Навчання проходять на площі у два мільйони квадратних метрів на схід від південної стратегічної іранської частини Ормузької протоки та Оманської затоки, а також на північ від Індійського океану.



Виконання тактичних планів, проведення випробувань крилатих ракет класу "земля-земля", ракет класу "земля-повітря", ракетних установок, безпілотних літальних апаратів і ін. є основною метою навчань, спрямованих на оборону територіальних вод.



Ще одна мета проведення маневру "Zolfaqar-99" - здійснення нагляду та контролю за національним повітряним простором і районом проведення навчань з метою виявлення ворожих цілей", - повідомив контрадмірал Хабіболла Сайярі.