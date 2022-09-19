Вуді Аллен оголосив про завершення кар'єри режисера

15:21 19 вересня Київ, Україна

Американський режисер Вуді Аллен заявив в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia про припинення кар'єри режисера.



Після виходу наступного фільму 86-річний режисер має намір завершити роботу як режисер, але продовжить писати сценарії.



Його останній фільм, Оса 22 (Wasp 22), зніматимуть у Парижі із французьким акторським складом, пише Deadline. Зйомки мають розпочатися восени. Режисер описує фільм як «своєрідний отруйний романтичний трилер» і порівнює його зі своєю попередньою стрічкою – Матч-Пойнт 2005 року.



Це не вперше, коли Вуді Аллен говорить про припинення кар'єри. Зокрема, ще у червні у розмові з Алеком Болдуїном він сказав, що планує зняти ще один чи два фільми.



За свою кар'єру режисер отримав рекордні 16 номінацій на «Оскар» за найкращий сценарій та чотири нагороди, у тому числі за найкращу режисуру («Енні Холл»). Останній його фільм, Фестиваль Ріфкіна, вийшов у 2020 році.



Вуді Аллена звинувачують у сексуальному насильстві над його дочкою прийому Ділан Ферроу. 2018 року актори відмовилися від гонорарів за фільм «Дощовий день у Нью-Йорку» на знак протесту проти домагань.