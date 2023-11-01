Вучич розпустив парламент та призначив позачергові вибори

12:40 01 листопада Київ, Україна

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори.

Про це повідомляє Reuters.

"У середу президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент і призначив на 17 грудня дострокові парламентські та місцеві вибори у низці муніципалітетів, у тому числі у столиці Белграді", – йдеться у публікації.

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися 2026-го.



Як повідомлялося, цього року в Сербії спалахнули масштабні антиурядові протести після двох масових стрілянин, що відбулися на початку травня, в результаті яких загинули 17 людей, у тому числі вісім дітей. З того часу влада вжила жорстких заходів щодо володіння зброєю.