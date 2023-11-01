Вучич розпустив парламент та призначив позачергові вибори

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори.
Про це повідомляє Reuters.
Попередні загальні вибори в Сербії відбулися у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися 2026-го.
Як повідомлялося, цього року в Сербії спалахнули масштабні антиурядові протести після двох масових стрілянин, що відбулися на початку травня, в результаті яких загинули 17 людей, у тому числі вісім дітей. З того часу влада вжила жорстких заходів щодо володіння зброєю.
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