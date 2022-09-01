Вучич відмовився від створення військової бази росії в Сербії

14:58 15 серпня Київ, Україна





Цю інформацію підтвердив голова американського Офісу з питань оборонної співпраці (Office for Defence Cooperation, ODC) Александро Педраза, який координує взаємодію сербської армії з Пентагоном. За його словами, Вашингтон і Белград планують розвивати базу "Південь" як "головний центр навчання армії Сербії за стандартами



Минулого тижня президент Сербії Олександр



Сербії не потрібні чиїсь військові бази, Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, сама зміцнюватиме свою армію, Сербія дбатиме про свій народ і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною. Сербські військові розширюють взаємодію із США на військовій базі «Південь» на околицях Буяноваця на півдні країни.Цю інформацію підтвердив голова американського Офісу з питань оборонної співпраці (Office for Defence Cooperation, ODC) Александро Педраза, який координує взаємодію сербської армії з Пентагоном. За його словами, Вашингтон і Белград планують розвивати базу "Південь" як "головний центр навчання армії Сербії за стандартами НАТО та підготовки сербських спецпідрозділів для миротворчих операцій".Минулого тижня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що республіка не розміщуватиме у себе військові бази інших держав.Сербії не потрібні чиїсь військові бази, Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, сама зміцнюватиме свою армію, Сербія дбатиме про свій народ і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною.

Заяви Вучича прозвучали через три дні після того, як надзвичайний та повноважний посол росії у Белграді Олександр Боцан-Харченко натякнув на можливість створення російської військової бази в республіці. Він назвав це "питанням інтересів" москви.



Незважаючи на те, що Вучич однозначно відкинув таку можливість, він наголосив, що країна «не соромитиметься зв'язків з росією», втім, як і з Китаєм, США та ЄС.



Раніше президент білорусії олександр лукашенко заявив, що "Сербія хотіла б сидіти на трьох стільцях: ЄС, США, росія - але більше у неї це не вийде". У Белграді ці слова розцінили як вимогу стати на бік москви, озвучену кремлем через свого білоруського союзника.



Як вважає колишній посол Сербії в мінську Сречко Джукіч, керівництво росії незадоволене тим, що Сербія називає себе другом росії, але при цьому підтримує добрі відносини із Заходом, і такий сигнал «означає, що Белград повинен йти з москвою та мінськом до кінця або перейти на інший бік».



Сербія перебуває під пильною увагою Заходу у зв'язку з формуванням нового уряду та вирішенням питання про приєднання до санкцій проти росії. При цьому Вучич не хоче псувати відносини з москвою, оскільки вона «забезпечує Сербію найдешевшим у Європі газом і підтримує її щодо Косово».



Джукіч вважає, що Белград більше не зможе дотримуватися «страусиної політики» і заривати голову в пісок: «це не пройде ні з одного, ні з іншого боку». Проте він назвав малоймовірними кардинальні зміни у поведінці сербського керівництва у найближчі місяці. Вони відбудуться лише тоді, коли стільці почнуть роз'їжджатися самі, додав експерт.