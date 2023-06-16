Вторгнення в Україну стало для шляху на стратегічний провал, - посол США в Польщі

07:09 04 червня Київ, Україна

Про те, що так звана спецоперація Росії в Україні з тріском провалена, визнали навіть у російській Держдумі. А ось як про цей провал розповів у своєму інтерв'ю посол США у Польщі Марк Бжезінський.

На думку посла, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для президента Росії Володимира Путіна стратегічним провалом, передає CNN.

"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це лише підкреслює стратегічну невдачу рішення путіна вторгнутися в Україну. (...) Те, що ми спостерігаємо, – це повний провал з боку путіна щодо його вирішення вторгнутися в слабшу Україну. І жодним чином війна путіна в Україні не покращила життя і майбутнє російського народу", - заявив Бжезінський.

Відповідаючи на запитання про те, чи ведуться якісь мирні переговори, Бжезінський сказав, що щохвилини щодня американський уряд готовий просуватися шляхом дипломатії. Проте росія просувається шляхом агресії.

Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний світ включав повне відновлення України та її входження до західної інституційної орбіти. Крім того, на думку Бжезинського, більшість законодавців США, як і раніше, віддані наданню допомоги Україні та прояву солідарності з нею.

Нагадаємо, влітку минулого року путін заявив, що Росія нібито ще всерйоз не починала війну проти України.