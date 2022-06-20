Другий тур парламентських виборів у Франції приніс Макрону велику коаліційну проблему

15:08 20 червня Київ, Україна

Згідно з підсумковими результатами парламентських виборів, партія Макрона «Разом!» отримав 245 місць у Національних зборах країни. Це більше, ніж у інших партій, але замало для абсолютної більшості (289 мандатів).

Блок Макрона «Разом» – 245 місць.

Лівий блок Меланшона NUPES – 131 місце.

Національне об'єднання Ле Пен - 89 місць

Республіканці – 61 мандат.

Незалежні кандидати – десь 42 депутати.

Серед ймовірних союзників з коаліції для Макрона – республіканці. З їхніми голосами в його блоці тоді буде 306 голосів за необхідних 289. Але прийняття будь-яких рішень буде все одно серйозно ускладнене через безліч розбіжностей із потенційними партнерами щодо коаліції. Тож для Макрона настають непрості часи. А ще це несе небезпеку того, що допомога Україні гальмуватиметься і саботуватиметься.





Як далі розвиватимуться політичні події, передбачити складно: подібної ситуації, коли партія президента, який щойно виграв вибори, втрачає більшість у парламенті, не було з 1988 року.

Варто зазначити, що голосування пройшло за дуже низької явки: вибори проігнорували близько 54% виборців. І це говорить про настрої у Франції.