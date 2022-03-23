Другий день на узбережжі Нового Орлеана бушує ураган "Зета"

06:53 29 жовтня Київ, Україна

У Новому Орлеані зруйновані будівлі, знесені дахи будинків, обірвані лінії електропередач. За даними видання The Associated Press, причиною руйнувань став ураган "Зета".



За даними видання, 55-річного чоловіка вдарило струмом у результаті збитої лінії електропередач. Ще одну людину госпіталізували з легкими травмами після обвалу конструкції.



За словами місцевої влади, небезпека триватиме до четверга. Зараз надзвичайники намагаються робити все можливе для реагування та надання допомоги постраждалим. Рятувальники отримали чимало звернень по знесених дахах.



Водночас в результаті зливи біля узбережжя затопило дороги. "Дощові потоки стікали з дахів в знаменитому Французькому кварталі Нового Орлеана, вивіски барів і ресторанів гойдалися від вітру, а пальми уздовж Канал-стріт несамовито били", - розповіли в ЗМІ.



Негода повалила понад двісті дерев, а пів міста залишилося в темряві. Тому пані мер Нового Орлеана Лато Кантрелл закликала жителів залишатися вдома і дозволити міській владі оцінити збиток замість того, щоб робити це самостійно.



Швидкість вітру місцями сягала 177 км/год. Загалом "Зета" є ураганом другої категорії і переміщається зі швидкістю 27 км/год.