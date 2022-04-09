Вступ України до ЄС за спрощеною та прискореною схемою

Учора, у п'ятницю, 8 квітня, відбувся візит до України голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Під час брифінгу за підсумками візиту глава ЄС передала українському президенту Володимиру Зеленському опитувальник для вступу України до Євросоюзу та розкрила механізм процедури.

Так, за словами єврокомісара, розгляд заявки Києва на членство в ЄС триватиме не роками, як завжди, а тижня.

"Після того, як Україна подасть заявку, Єврокомісія зробить висновки. Зазвичай це триває роками, зараз буде набагато швидше.. Висновки Єврокомісії – це рекомендація для Ради ЄС. Це унікальна дорога", - зазначила фон дер Ляйєн.

При цьому вона анонсувала "величезні інвестиції, які прокладуть Україні дорогу до Євросоюзу".

Також глава ЄК пообіцяла Україні додаткову фінансову допомогу – 120 млн євро на підтримку бюджету, 330 млн із екстреного пакету та 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, у свою чергу, повідомив, що найближчим часом посольство Євросоюзу повернеться до Києва, а слідом за ним, за його словами, "повернеться багато хто".

Володимир Зеленський заявив, що мета України - бути в Європейському Союзі.

"Найважливіше, що ми поділяємо одні й ті самі цінності. І саме за них ми боремося – за свободу, за права наших людей», – сказав український лідер і закликав Брюссель ще більше посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, напередодні фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в Євросоюзі та заявила, що Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС уже влітку.

У відповідь український лідер запевнив, що Київ зобов'язується заповнити цю анкету протягом тижня.