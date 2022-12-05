Набули чинності обмеження цін ЄС на російську нафту

10:57 05 грудня Київ, Україна

5 грудня набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується росією, на рівні 60 доларів США за барель.



Про це повідомляється на сайті Європейської ради.



Зазначається, що це "обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко скоротить доходи, отримані росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України".



"Це також послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн", - додали в Раді ЄС.



У той самий час Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.



"Під час переговорів щодо нафтових обмежень ми багато боролися за угорські інтереси і зрештою досягли успіху: Угорщину звільнено від застосування обмежень цін на нафту", - зазначив Сіярто.



Коментуючи запровадження Європейським Союзом нафтових обмежень, Сіярто заявив, що "У Брюсселі давно настав час усвідомити, що такі й подібні заходи в основному шкодять європейській економіці".



Чи допоможуть санкції скоротити нафтові доходи росії

$60 за барель буде дещо нижчою за ту ціну, яку платять великі покупці російської нафти, такі як Китай та Індія. Як пише NYT, дипломати вважають, що ці санкції навряд чи різко скоротять нафтові доходи росії, що "мають вирішальне значення для військових зусиль" рф в Україні.



На вихідних ЄС мав розпочати ще один раунд переговорів з метою запровадження нових обмежень щодо російської економіки та російських "ключових осіб".



"Ця обіцянка була ключовою для погодження угоди про цінове обмеження, оскільки кілька проукраїнських європейських країн на чолі з Польщею вважають ціновий ліміт недостатньо шкідливим для експортних доходів росії", - йдеться у матеріалі The New York Times.



Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС та країни Великої сімки та інші партнери у всьому світі погодили впровадження глобального цінового ліміту на нафту морського походження. За її словами, такий крок ускладнює санкції, зменшуючи російські доходи, а також стабілізує світові енергетичні ринки.



"Ми повинні переконатися, що країни зі слабкою економікою, що розвивається, матимуть доступ до деякої кількості російської сирої нафти за обмеженими цінами", - зазначила фон дер Ляєн.