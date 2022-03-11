Зустріч глав РФ і США: жителів Женеви попросили перейти на дистанційку

20:47 10 червень Київ, Україна

Влада швейцарського міста Женева закликала місцевих жителів перейти на дистанційну роботу в день зустрічі Путіна і Байдена , яка запланована на 16 червня.

Про це в четвер, 10 червня, повідомляє швейцарське телебачення.



Міська влада вже опублікувала інформацію і карту, на якій вказана зона безпеки, яка буде закрита для пересування автомобілів і людей на час проведення саміту РФ-США. Вона буде оточена огорожею по всьому периметру.



У цю зону увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частина акваторії Женевського озера.



Державна рада також попередила, що в районах поблизу місця саміту жителям заборонено використовувати безпілотники. Забороняється проводити будь-які демонстрації.



При цьому державна рада попереджає, що "в разі продовження саміту всі заходи автоматично продовжуються аж до завершення цього заходу".