Зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану пройде без Путіна

Президент Росії Володимир Путін не буде зустрічатися з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, розповів прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.
«Ні, зараз передбачається робота саме на рівні міністрів закордонних справ», - відповів Пєсков на відповідне питання.
Відзначається, що глави МЗС Росії, Вірменії та Азербайджану проведуть в Москві консультації по Карабаху в п'ятницю о 15.00.
Раніше президент Росії Володимир Путін запросив глав МЗС Вірменії та Азербайджану провести 9 жовтня низку консультацій в Москві. Російський лідер запропонував за посередництва міністра закордонних справ Росії обговорити питання обміну полоненими й тілами загиблих в ході конфлікту в Нагірному Карабаху.
«Ні, зараз передбачається робота саме на рівні міністрів закордонних справ», - відповів Пєсков на відповідне питання.
Відзначається, що глави МЗС Росії, Вірменії та Азербайджану проведуть в Москві консультації по Карабаху в п'ятницю о 15.00.
Раніше президент Росії Володимир Путін запросив глав МЗС Вірменії та Азербайджану провести 9 жовтня низку консультацій в Москві. Російський лідер запропонував за посередництва міністра закордонних справ Росії обговорити питання обміну полоненими й тілами загиблих в ході конфлікту в Нагірному Карабаху.
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