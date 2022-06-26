Зустріч двох диктаторів: путін та Лукашенко ведуть переговори

У Санкт-Петербурзі відбуваються переговори президента Росії Путіна і формального керівника Білорусі Лукашенка. Формально зустріч відбувається з нагоди 30-річчя від дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.
Як заявив Лукашенко під час переговорів, Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни.
Крім того, у ході переговорів Володимир Путін заявив, що росія найближчими місяцями передасть Білорусі Іскандери-М. Про це пише ТАРС.
Зазначимо, Лукашенко перебуває з візитом у Росії вже протягом кількох днів.. Неформальні переговори з путіним також проходили 23 та 24 червня.
Нагадаємо, що Лукашенко застеріг Україну від ударів по Росії.
Також повідомлялося, що Лукашенку загрожує настанням на захід України.
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