Зустріч двох диктаторів: путін та Лукашенко ведуть переговори

У Санкт-Петербурзі відбуваються переговори президента Росії Путіна і формального керівника Білорусі Лукашенка. Формально зустріч відбувається з нагоди 30-річчя від дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Як заявив Лукашенко під час переговорів, Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни.

"Те саме і Литва. Останнім часом наростає потік інформації з приводу їх задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград.. Ну, слухайте, це схоже на оголошення якоїсь війни вже, це ж неприпустимо", - зазначив він.

Крім того, у ході переговорів Володимир Путін заявив, що росія найближчими місяцями передасть Білорусі Іскандери-М. Про це пише ТАРС.

"Протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і ядерному виконанні. Я пропоную доручити Міністерству оборони та начальнику Генштабу опрацювати всі деталі пов'язані з цим", - сказав путін.

Зазначимо, Лукашенко перебуває з візитом у Росії вже протягом кількох днів.. Неформальні переговори з путіним також проходили 23 та 24 червня.

Нагадаємо, що Лукашенко застеріг Україну від ударів по Росії.

Також повідомлялося, що Лукашенку загрожує настанням на захід України.