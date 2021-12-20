Зустріч G7 у Вашингтоні: Німеччина відхилила запрошення

Уряду США знову не вдалося організувати зустріч високопоставлених політиків так званої "Групи семи".
Міністри фінансів і закордонних справ Німеччини відхилили запрошення взяти участь у зустрічі міністрів країн G7 у Вашингтоні.
Зустріч мала відбутися у Вашингтоні під час коронакрізіса. Як стало відомо виданню з урядових кіл Німеччини і США, Сполучені Штати хотіли запросити міністрів закордонних справ і фінансів G7 в столицю США 29 липня.
Запит на міністерську зустріч прийшов після того, як канцлер Ангела Меркель скасувала свою участь в саміті G7, запланованому президентом США Дональдом Трампом в кінці червня.
Однак ні міністр закордонних справ Хайко Маас, ні його колега Олаф Шольц не погодилися на зустріч в Сполучених Штатах. Замість цього Берлін дав зрозуміти, що Німеччина відправить на засідання максимум державних секретарів.
Видання пояснює, що міністрів не влаштувала запропонована дата. Крім того, пише видання, інші країни G7 повідомили, що не з'являться на зустріч на міністерському рівні.
Зустріч мала відбутися у Вашингтоні під час коронакрізіса. Як стало відомо виданню з урядових кіл Німеччини і США, Сполучені Штати хотіли запросити міністрів закордонних справ і фінансів G7 в столицю США 29 липня.
Запит на міністерську зустріч прийшов після того, як канцлер Ангела Меркель скасувала свою участь в саміті G7, запланованому президентом США Дональдом Трампом в кінці червня.
Однак ні міністр закордонних справ Хайко Маас, ні його колега Олаф Шольц не погодилися на зустріч в Сполучених Штатах. Замість цього Берлін дав зрозуміти, що Німеччина відправить на засідання максимум державних секретарів.
Видання пояснює, що міністрів не влаштувала запропонована дата. Крім того, пише видання, інші країни G7 повідомили, що не з'являться на зустріч на міністерському рівні.
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