Спалах пташиного грипу у Франції

16:49 08 грудня Київ, Україна

На південному заході Франції стався спалах пташиного грипу H5N8 на качиній фермі, про це заявили в Міністерстві сільського господарства Франції у вівторок, 8 грудня.

Так, національна референс-лабораторія ANSES підтвердила сьогодні зараження ферми з 6000 качок вірусом H5N8 в муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес).



Відомо, що недавно навколо ферми була створена зона безпеки, що передбачає додатковий моніторинг, заборону на переміщення птиці та додаткові санітарні заходи. Також в міністерстві додали, що всі качки на фермі були відбраковані.



Більш того, у Франції вірус H5N8 вже виявили у птахів, що продаються в трьох зоомагазинах. Ще три дикі лебеді і один дикий гусак, знайдені мертвими на минулому тижні, також були підтверджені як носії вірусу H5N8.



Пташиний грип може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва. Але вірус H5N8 ніколи не був виявлений у людей.