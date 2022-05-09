Спалах невідомої хвороби в Індії, госпіталізовано понад 450 осіб

18:29 07 грудня Київ, Україна

У місті Елуру на півдні Індії зафіксовано спалах невідомого захворювання. Понад 450 осіб госпіталізовано в державну лікарню, вже є один загиблий.



У пацієнтів з'явилося запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії. Більшість зареєстрованих випадків були з регіонів Коббарі Тхота, Котхапета, Торпу Відхі і Арундхатіпета.



Заступник прем'єр-міністра і міністр охорони здоров'я Алла Калі Крішна Шрініваса повідомила, що зараз проводиться обстеження будинків, і ситуація знаходиться під контролем, додавши, що близько 170 осіб були виписані.



За її словами, сім пацієнтів були доставлені у Віджаяваду для кращого лікування, і їхній стан був стабільним.



«Зразки води, харчових продуктів і крові відправлені в лабораторію судово-медичної експертизи (FSL). КТ і рентгенограми постраждалих в нормі. Всім пацієнтам були проведені тести на COVID-19, результати виявилися негативними», - сказали лікарі.





«Пацієнти скаржаться на запаморочення і головний біль. Швидкість одужання хороша, і немає причин для паніки», - сказав районний лікар державної лікарні міста Елуру, лікар Сунанда.