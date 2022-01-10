Внаслідок конфлікту з протестувальниками Black Lives Matter 17-річний підліток застрелив двох людей

19:41 01 вересень Київ, Україна

У штат Вісконсін, де три дні відбувалися заворушення, була спрямована Нацгвардія, на "допомогу" їй прибув 17-річний підліток з гвинтівкою. Внаслідок конфлікту він застрелив двох людей та поранив одного. Трамп зайняв сторону підлітка, заявивши, що той захищався.



Інцидент стався у вівторок, 25 серпня. 17-річний хлопець на ім'я Кайл Ріттенхаус поїхав в Кеношу штат Вісконсін, щоб «допомогти людям» і «захистити бізнес» на тлі насильницьких протестів через пораненого поліцейськими місцевого жителя, який віз на машині трьох дітей.



Того вечора Ріттенхаус убив двох людей і поранив одного.





Про обставини першого вбивства говорить відеозапис перехожого та рапорт поліції. Хлопець втік від одного з учасників протесту, який хотів відібрати у нього гвинтівку, а в підсумку застрелив його на автостоянці, після чого втік.

Увага! Відео містить сцени насильства

За Ріттенхаусом погналися інші учасники протесту. Хлопець впав, але встиг застрелити ще одну людину, яка спробувала відібрати у нього зброю, а потім поранив іншу.

Увага! Відео містить сцени насильства

Зараз Ріттенхаус знаходиться під арештом, йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.



Пізніше стало відомо, що підліток захоплювався поліцією, підтримує Дональда Трампа та був присутній на одному з його мітингів в січні цього року. Християнська краудфандінгова платформа GiveSendGo вже зібрала на адвокатські послуги для Ріттенхауса понад чверть мільйона доларів.

«Кайл Ріттенхаус просто захищався від грубого нападу кількох членів ліворадикальної групи «Антифа»- цей досвід був дійсно жорстоким, оскільки йому довелося для самозахисту вбити двох осіб», - йдеться в оголошенні про збір коштів.

Президент Дональд Трамп на прес-конференції в понеділок, 31 серпня, відмовився засуджувати вчинок хлопця та повторив версію про самозахист.

«Це була цікава ситуація. Він намагався піти від них, я думаю, це виглядає так, і він впав, а потім вони дуже жорстко його атакували», - сказав він, ігноруючи факт, що натовп накинувся на Ріттенхауса вже після того, як він убив першу людину, про що сказано в обвинувальному акті.

Розтин першої жертви свідчить про умисне вбивство - чоловік на ім'я Джозеф Розенбаум загинув від численних вогнепальних поранень в корпус, голову та ноги.







