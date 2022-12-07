Слідом за Латвією Литва анулювала ліцензію телеканалу "Дождь"

12:13 07 грудня Київ, Україна

Литовська комісія з радіо та телебачення слідом за Латвією ухвалила рішення про скасування ліцензії на мовлення російського незалежного телеканалу "Дождь".



Про це повідомляє сайт регулятора.

"У 2022 році 6 грудня Національна рада електронних ЗМІ Латвії (далі - NEPLP) прийняла рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". За даними NEPLP, рішення про відкликання ліцензії на мовлення було ухвалене через загрозу національній безпеці та громадському порядку", - йдеться у повідомленні.

Регулятор нагадав, що рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня, коли "Дождь" повинен буде припинити мовлення на території Латвії.

"Після початку російського вторгнення в Україну та з метою надання громадськості можливості ознайомитися з інформацією, наданою незалежними російськими ЗМІ, у 2022 р. 6 червня NEPLP видала телеканалу "Дождь" ліцензію на мовлення на території Латвії", - нагадали в установі.

Ця ліцензія надавала право розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, росії, США та інших країнах.